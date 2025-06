Ook TikTok gaat in beroep tegen aanwijzing als DMA-poortwachter door EU

TikTok heeft bezwaar aangetekend tegen zijn aanwijzing als poortwachter onder de Digital Markets Act. Het platform zegt onder meer dat het niet aan alle criteria voor poortwachters voldoet. Meta ging deze week ook in beroep tegen zijn status als gatekeeper.

TikTok heeft zijn bezwaar op donderdag ingediend, schrijft persbureau Reuters. "Ons beroep is gebaseerd op de overtuiging dat onze aanwijzing het zelfverklaarde doel van de DMA dreigt te ondermijnen door feitelijke poortwachters te beschermen tegen nieuwere concurrenten zoals TikTok", zegt het bedrijf in een verklaring aan dat persbureau.

Het Chinese socialemediaplatform zegt onder meer dat het pas vijf jaar actief is in de Europese Unie. TikTok is naar eigen zeggen 'aantoonbaar de bekwaamste uitdager van de meer gevestigde platformbedrijven'. De DMA is bedoeld om bedrijven te helpen concurreren met techgiganten, die hun marktpositie volgens de EU kunnen gebruiken om kleinere concurrenten uit de markt te drukken. Aangezien TikTok een relatief nieuw platform is, vindt het bedrijf zichzelf geen gevestigde gatekeeper.

Het bedrijf voldoet naar eigen zeggen ook niet aan de omzetdrempel om als gatekeeper gezien te worden. Platforms moeten een Europese jaaromzet van minimaal 7,5 miljard euro en een totale marktwaarde van 75 miljard euro hebben om aangewezen te worden als DMA-poortwachter. TikTok claimt dat zijn poortwachtersstatus voornamelijk is gebaseerd op de wereldwijde marktwaarde van moederbedrijf ByteDance en dan voornamelijk op bedrijfsonderdelen die niet in Europa actief zijn, schrijft Reuters.

De Europese Unie maakte in september de eerste poortwachters onder de DMA bekend: Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft en TikTok. Gezamenlijk hebben die bedrijven 22 diensten die onder de concurrentiewet vallen. Meta tekende op woensdag al bezwaar aan tegen zijn aanduiding als poortwachter onder de DMA. Het bedrijf deed dat specifiek voor zijn Messenger- en Marketplace-diensten, maar niet voor Facebook, Instagram en WhatsApp. Microsoft en Google hebben besloten niet in beroep te gaan. Apple heeft nog niet bekendgemaakt of het bezwaar aantekent. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de DMA.