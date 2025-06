Google introduceert Titan-beveiligingssleutels met ondersteuning voor passkeys

Google komt met nieuwe versies van zijn Titan-beveiligingssleutels. De sleutels komen opnieuw beschikbaar als USB-A- en USB-C-varianten en ondersteunen ook NFC. De sleutels kunnen met deze generatie ook passkeys opslaan voor wachtwoordloos inloggen.

De nieuwe Google Titan-sleutels vervangen de huidige USB-A- en USB-C-modellen uit 2021. De nieuwe versies bieden ondersteuning voor passkeys, een nieuwe techniek die wachtwoorden moet vervangen. Gebruikers kunnen 'meer dan 250' unieke passkeys opslaan op een Titan-sleutel en die vervolgens gebruiken om in te loggen, meldt Google in een blogpost.

De nieuwe beveiligingssleutels hebben ook een nieuw ontwerp, hoewel de functionaliteit verder hetzelfde lijkt te blijven. Beide sleutels ondersteunen NFC, waarmee ze gebruikt kunnen worden op smartphones. Aan de bovenkant van de sleutels zit een knop die gebruikt kan worden om een inlogpoging mee te authenticeren.

Beide Google Titan-versies zijn nu beschikbaar in de Google Store voor 35 euro. De beveiligingssleutels staan momenteel niet in de Nederlandse Google-winkel, maar zijn wel beschikbaar in België. Het is niet bekend of en wanneer de sleutels naar Nederland komen. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Google.