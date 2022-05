Yubico brengt nieuwe beveiligingssleutel met USB-C en NFC uit

Yubico kondigt zijn Security Key C NFC aan. Dit is een USB-C-variant van zijn reguliere Security Key, die ook ondersteuning biedt voor NFC. De beveiligingssleutel komt beschikbaar voor 35 euro inclusief btw.

De Yubico Security Key C NFC biedt een soortgelijk ontwerp als de Yubikey 5C NFC, alleen dan in het blauw. De nieuwe sleutel ondersteunt verschillende standaarden, waaronder FIDO2/WebAuthn en U2F. Daarmee kan de sleutel gebruikt worden als extra beveiligingsstap voor Google-accounts en diensten als Facebook, Twitter, en Dropbox.

Door gebruik van NFC en USB-C, kan de Security Key C NFC ook gebruikt worden met smartphones. Anders dan de duurdere Yubikey 5-modellen, ontbreekt echter ondersteuning voor smartcards en otp. Daarmee is het ook niet mogelijk om de Security Key C NFC te gebruiken met de Yubico Authenticator-app; die feature blijft beperkt tot de duurdere Yubikey 5-serie.

De nieuwe Security Key C NFC is via Yubico te koop voor 29 euro zonder btw. Inclusief 21 procent belasting komt dat neer op 35 euro. De USB-A-variant blijft ook beschikbaar en kost ongeveer 30 euro.