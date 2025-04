Bitwarden maakt gebruik van fysieke beveiligingssleutels niet langer betaald

Bitwarden maakt het gebruik van tweetrapsauthenticatie via fysieke beveiligingssleutels gratis voor alle gebruikers. Alle beveiliging via FIDO2's WebAuthn-protocol is voor alle gebruikers beschikbaar, terwijl dat eerst deels alleen een betaalde feature was.

Wachtwoordmanager Bitwarden zegt in een blogpost dat alle beveiliging via WebAuthn voortaan 'voor alle gebruikers die inloggen bij Bitwarden beschikbaar is'. Dat houdt ook in dat ondersteuning voor de meeste fysieke beveilgingssleutels, waaronder de Yubikey, voortaan geen premiumfunctie meer is. Bitwarden zegt daarvoor ook het abonnementsmodel te hebben aangepast.

Aanvankelijk moesten gebruikers die een fysieke beveiligingssleutel of een andere hardwaretoken wilden gebruiken een Premium-abonnement hebben op Bitwarden. Dat kost tien euro per jaar. Bitwarden zegt dat het geen enkele restrictie meer wil opleggen aan gebruikers als het gaat om beveiligingsfuncties. Wel blijft de Time-Based One-time Password- of totp-authenticatiecodegenerator een Premium-functie.

Bitwarden verwijst naar alle WebAuthn-authenticatiemogelijkheden. WebAuthn is een beveiligingsstandaard die onder authenticatiemethode FIDO2 valt. De FIDO Alliance wil met WebAuthn een standaard inlogmethode opzetten waarbij hardware kan worden gebruikt voor tweetrapsauthenticatie. Daarvan is de Yubikey de bekendste, maar er zijn er meer, zoals Tweakers in 2020 al testte.