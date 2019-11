Yubico brengt YubiKey Bio met vingerafdrukauthenticatie uit

Yubico brengt een YubiKey uit met daarop een vingerafdrukscanner. Gebruikers van de YubiKey Bio kunnen via de fysieke knop op de sleutel alleen ergens inloggen nadat ze eerst hun vinger scannen. De sleutel werkt met usb-a en ondersteunt FIDO2 en WebAuthn.

Yubico presenteerde de nieuwe sleutel tijdens Microsoft Ignite. De YubiKey Bio werkt onder andere met Windows 10 en Azure Active Directory, zegt het bedrijf. Veel technische details over de YubiKey Bio geven de makers niet. Op productafbeeldingen is te zien hoe de sleutel in plaats van de standaard knop in het midden een vingerafdrukscanner bevat. Yubico zegt dat de biometrische data in het beveiligde gedeelte van de sleutel worden opgeslagen.

De sleutel zou net als de meeste andere YubiKeys ondersteuning hebben voor webstandaarden FIDO2 en WebAuthn. Of er ook nfc in de sleutel zit is niet bekend. In ieder geval heeft de Bio alleen een standaard usb-aansluiting, en geen usb-c- of Lightning-aansluiting voor gebruik met smartphones. Over de prijs of een releasedatum is nog niets bekend.