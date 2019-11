Dropbox haalt bestandsoverdrachtdienst Transfer uit bèta

Dropbox rolt zijn bestandsoverdrachtdienst Transfer uit naar alle gebruikers. Met de dienst kunnen gebruikers honderd megabyte aan bestanden versturen die meteen in Dropbox te zetten zijn. Dropbox Professional-gebruikers kunnen tot honderd gigabyte versturen.

Gebruikers die bestanden versturen via de dienst doen dat via een link die ze kunnen delen met anderen. Ontvangers kunnen de bestanden downloaden, maar ook direct in hun eigen Dropbox-account zetten. Gebruikers met een gratis Dropbox-account kunnen slechts 100MB aan bestanden versturen, al laat Dropbox dat overigens pas weten op het moment dat een gebruiker méér dan dat wil uploaden. Wie een Dropbox Professional-account heeft kan 100GB versturen. Ook is het dan mogelijk een wachtwoord en een vervaldatum in te stellen voor een link.

Dropbox had Transfer sinds eerder dit jaar al in bèta. Nu wordt die naar alle gebruikers uitgerold. Met die uitrol krijgt de dienst ook een aantal nieuwe features. Zo is het voortaan ook mogelijk Transfer te gebruiken vanuit de apps voor de desktop en iOS-app, in plaats van alleen de web-app. Ook kunnen gebruikers de achtergrond van een overdracht veranderen.