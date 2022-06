Dropbox maakt back-up-functie beschikbaar voor alle gebruikers

Webopslagdienst Dropbox heeft de back-up-functie beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Betalende gebruikers kunnen bovendien bestanden met extra beveiliging opslaan en gebruik maken van een door Dropbox ontwikkelde wachtwoordbeheerder.

Dropbox ondersteunt het maken van back-ups van meerdere pc's, zo staat op de help-pagina. Daar staat op moment van schrijven nog dat de functie in bèta is, maar die moet woensdag beschikbaar komen voor alle gebruikers. Dropbox kan daarmee back-ups maken van belangrijke mappen op de pc, zoals Desktop en Documenten.

Daarnaast krijgen betalende gebruikers de Vault-functie, die bestanden extra beveiligt door middel van een pincode, zegt Dropbox. Bovendien zijn previews van die bestanden niet te zien zonder de pincode in te voeren. De Vault is geschikt voor het opslaan van gevoelige gegevens als paspoorten, claimt de webopslagdienst. Als kwaadwillenden toegang hebben tot het account, hebben ze de pincode nodig om die bestanden te openen. Bovendien komt er voor betalende gebruikers ook een wachtwoordmanager in Dropbox. De functies moeten woensdag beschikbaar zijn voor gebruikers via het web en in de apps van de dienst.