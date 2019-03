Dropbox beperkt aantal ingelogde apparaten per gratis account tot drie

Gebruikers met een gratis Dropbox-account kunnen vanaf maart nog maar met drie apparaten tegelijk ingelogd zijn. Wie daarna met een vierde apparaat probeert in te loggen, moet kiezen welk apparaat moet worden uitgelogd, zodat er maximaal drie ingelogde apparaten zijn.

De wijziging blijkt uit een Dropbox-hulppagina. Volgens de pagina is de wijziging in maart ingegaan. Wie met meer dan drie apparaten tegelijk wil kunnen inloggen, moet een abonnement nemen. Het goedkoopste abonnement heet Plus en kost tien euro per maand. Gebruikers krijgen dan ook extra opslagruimte bij de cloudopslagdienst.

Voor personen die voor maart met meer dan drie apparaten waren ingelogd, verandert er niets totdat ze uitloggen of met nog een extra apparaat willen inloggen. In dat laatste geval krijgen ze de melding dat ze weer een aantal apparaten moeten ontkoppelen van de dienst om het maximum van drie ingelogde apparaten niet te overschrijden.

Vermoedelijk doet Dropbox dit om geld te besparen. Gebruikers met een gratis Basic-account leveren de dienst geen vaste inkomsten op, terwijl ze de dienst wel geld kosten. Door deze gebruikersaccounts te beperken, hoopt Dropbox ze wellicht ertoe te verleiden een betaald account te nemen. In 2017 had Dropbox nog een nettoverlies van omgerekend bijna 100 miljoen dollar. Dat was wel minder dan de jaren daarvoor. Dropbox had in 2017 500 miljoen gebruikers, slechts 11 miljoen daarvan betaalden voor de dienst.