Mozilla maakt Firefox Send-dienst om bestanden versleuteld te delen beschikbaar

Mozilla heeft Firefox Send uit bèta gehaald. De bestandsdeeldienst maakt het voor iedereen mogelijk bestanden tot 1GB te verzenden en links voor het delen van materiaal te voorzien van een verloopdatum.

Firefox Send maakt het mogelijk meerdere bestanden te uploaden via een webinterface en deze via het delen van een resulterende link beschikbaar te maken. Gebruikers kunnen dan aangeven of de beschikbaarheid moet vervallen na een of meerdere downloads, waarbij het maximum op honderd staat, of dat het aanbod na na 5 minuten, 1 uur, 1 dag of 7 dagen moet verlopen.

Standaard kunnen gebruikers tot aan 1GB per keer gratis delen maar wie inlogt met zijn Firefox-account kan tot 2,5GB beschikbaar maken. De beschikbaarheid is aan een wachtwoord gekoppeld en Mozilla voorziet zijn dienst van end-to-end-encryptie. De organisatie hoopt dat de privacy- en beveiligingsopties onderscheidend genoeg zijn ten opzichte van concurrenten als Dropbox en WeTransfer. Send komt ook uit voor Android. Firefox Send werd op juli 2017 geïntroduceerd.