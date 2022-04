Mozilla stopt met Firefox Send en Firefox Notes

Mozilla is gestopt met Firefox Send en gaat ook Firefox Notes stopzetten. Dat heeft de browserbouwer bekendgemaakt. Send werd gebruikt voor spearphishing en het versturen van malware, zo zegt Mozilla.

Mozilla had Send al tijdelijk offline gehaald, maar het bedrijf zal de WeTransfer-concurrent nu definitief niet meer gebruiken. De kosten om Send te ontdoen van het misbruik wegen niet op tegen de baten, zegt Mozilla. Het misbruik bestond uit het versturen van bestanden voor spearphishing-aanvallen en voor het versturen van malware.

Firefox Send werd in maart 2019 uit bèta gehaald en was sindsdien voor iedereen beschikbaar. Het gebruik van een account was niet verplicht, maar wie inlogde kon wel grotere bestanden uploaden. Wie inlogde kon bestanden van maximaal 2,5GB delen, zonder account was die limiet 1GB.

Notes was voor Mozilla een manier om te experimenteren met het versturen van versleutelde data en daarna bleef Notes actief als tool voor gebruikers van Firefox en Android om notities te synchroniseren. Als onderdeel van de kostenbesparingen van dit jaar heeft Mozilla besloten om de dienst te sluiten per november.