'TikTok krijgt volgens deal bestuurslid van NSA of CIA'

TikTok krijgt in een nieuw op te richten raad van bestuur vermoedelijk een medewerker van een inlichtingendienst zoals NSA of CIA. Dat meldt Axios op basis van de voorlopige deal. De Amerikaanse overheid krijgt het recht om de raad van bestuur goed of af te keuren.

Die raad van bestuur zit vermoedelijk binnen moederbedrijf ByteDance, blijkt uit de informatie van Axios. De site heeft van een bron informatie gekregen uit het voorstel van twintig pagina's, waarmee ByteDance en Oracle een Amerikaans verbod op TikTok willen voorkomen. President Donald Trump heeft zondag daarvoor als deadline ingesteld. Als hij niet akkoord gaat met de deal, verbiedt hij TikTok in de VS.

Niet alleen krijgt de raad van bestuur binnen ByteDance zeggenschap over kwesties rond beveiliging en privacy van TikTok, Oracle krijgt als partnerbedrijf exclusieve inzage in de broncode en algoritmes van TikTok om te checken op backdoors.

Daarnaast richten ByteDance en Oracle TikTok Global op, die TikTok wereldwijd zal uitbaten en waar Amerikaanse bedrijven een deel van in handen hebben. The New York Times meldt dat de bedrijven Instagram-oprichter Kevin Systrom hebben benaderd om dat te leiden. Systrom ging in 2018 weg bij Instagram-moederbedrijf Facebook en heeft jarenlange ervaring in het leiden van een min of meer zelfstandig sociaal medium binnen een groter moederbedrijf.

De regering-Trump is momenteel de deal van Oracle met ByteDance aan het bekijken. Oracles directeur is Larry Ellison, een aanhanger van de Amerikaanse president Trump. De nauwe banden tussen Oracle en de regering hebben het bedrijf in het proces een handje geholpen, claimt The New York Times. De regering werd er in de afgelopen jaren vaak van beticht familie en vrienden van de president te bevoordelen en vijanden te benadelen. Zo claimt Amazon dat het gunnen van de aanbesteding voor het bouwen van clouddiensten van het Pentagon naar Microsoft ging, omdat Amazons eigenaar Jeff Bezos een krant in handen heeft waar Trump een hekel aan heeft.