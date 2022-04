Regering VS: TikTok en WeChat moeten uit Apple App Store en Google Play Store

De Amerikaanse regering heeft de distributie van de apps TikTok en WeChat binnen de VS verboden. Daardoor komt het erop neer dat Google en Apple de apps moeten verwijderen uit de Play Store en App Store.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zegt dat de distributie van de app of updates ervan vanaf zondag verboden zijn. Voor WeChat geldt bovendien dat de app geen diensten meer mag aanbieden die met geld te maken hebben.

Het verbod heeft te maken met het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand, waarin hij zei dat TikTok en WeChat verboden zouden worden vanaf 20 september. Met de nieuwe regels komt de regering dat dreigement na.

Het is nog altijd mogelijk dat de regel niet gaat gelden voor TikTok. Trump zal vermoedelijk vrijdag later op de dag een voorstel van Oracle beoordelen om een partnerbedrijf van moederbedrijf ByteDance te worden, met diverse waarborgen voor de Amerikaanse overheid om toe te zien op de software van TikTok. Details van dat voorstel kwamen eerder naar buiten.

De Amerikaanse regering zegt zich zorgen te maken over de mogelijkheid dat gebruikersdata doorgespeeld kan worden naar de Chinese regering. Het bevel kan echter ook gemotiveerd zijn vanuit de handelsoorlog waarin de twee landen verwikkeld zijn: eerder plaatste de VS smartphone- en netwerkapparatuurfabrikant Huawei al op de lijst van bedrijven waarmee Amerikaanse ondernemingen niet mogen handelen, met grote gevolgen. TikTok is al verboden in India.