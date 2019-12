Het was misschien wel de meest politiek beladen smartphone-aankondiging tot nu toe, maar de fabrikant repte daar met geen woord over. Huawei kondigde in september in München de Mate 30 en Mate 30 Pro aan. De telefoon kon vanwege het verbod voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Huawei geen diensten van Google draaien. Zonder Play Store en andere diensten is een Android-smartphone niet zo aantrekkelijk in Europa. Zou Huawei hem wel uitbrengen?

Het antwoord varieerde gedurende de dag. Voorafgaand aan het evenement in München liet Huawei weten dat het niet zou gebeuren. Na het evenement zei de fabrikant juist dat de nieuwe smartphone zeker wel zou uitkomen in de Benelux. En toen was het verhaal uiteindelijk dat de Chinese smartphonemaker hem als experiment in enkele landen zou gaan aanbieden. Dat is ook gebeurd: de smartphone is nu te koop in Zwitserland en Spanje. De Mate 30 was een van de slachtoffers in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Huawei was sowieso een pion in die handelsoorlog. De VS viel Huawei duidelijk aan. De Amerikaanse overheid blokkeerde de handel tussen Amerikaanse bedrijven en Huawei, waardoor de smartphonemaker wereldwijd geen écht nieuwe telefoons heeft kunnen uitbrengen met Google-diensten erop. Alle plannen van de fabrikant gingen overhoop.

Niet alleen in de politiek, maar ook binnen de techwereld was China misschien wel hét thema van dit jaar. China is de fabriek waar veel hardware vandaan komt en een groot land waar techbedrijven veel geld kunnen verdienen. Maar het is ook een complex land. De politiek werkt er anders dan hier en leiders hebben andere waarden over onder meer mensenrechten, privacy en intellectueel eigendom.

Er zijn veel verhalen te vertellen over hoe de verhoudingen tussen het Westen en China de techsector hebben beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan Blizzard, dat excuses aanbood voor de zaak van een geschorste Hearthstone-speler die zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong. Apple, met zijn focus op mensenrechten en privacy, haalde op verzoek van de Hongkongse overheid - en dus van de Chinese overheid - twee apps uit de App Store, waaronder eentje waarmee burgers opstootjes konden ontlopen.

Apple reageerde ook opvallend toen Google een kwetsbaarheid in iOS onthulde met behulp waarvan China Oeigoeren bespioneert. De Chinese overheid onderdrukt Oeigoeren op grote schaal. Wat denk je? Sprak Apple zich uit tegen de Chinese overheid die miljoenen mensen onderdrukt, onder meer met iOS-lekken? Nee. Uithalen naar de Chinese overheid was op het gebied van mensenrechten en privacy de juiste keuze, maar politiek niet handig en vermoedelijk niet goed voor de omzet in China. En dus publiceerde Apple een reactie waarin het bedrijf Google verweet informatie over het lek naar buiten te brengen, maar de Chinese overheid niet eens werd genoemd.

Maar daarover gaat dit verhaal allemaal niet. We focussen ons op het bedrijf dat voor zover bekend het meest is getroffen door de handelsoorlog tussen de VS en China: Huawei.