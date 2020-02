Huawei Mate 30 Pro zonder Google-apps komt vrijdag uit in één Nederlandse winkel

Huawei begint vrijdag in Nederland met de verkoop van zijn Huawei Mate 30 Pro. Het toestel zonder Google-diensten is alleen bij één vestiging van MediaMarkt in Amsterdam te koop in een beperkte oplage. De telefoon kost 1099 euro.

Hoeveel exemplaren van de Mate 30 Pro er in Nederland beschikbaar zijn, is niet bekend. Huawei heeft een pagina op zijn Nederlandse website gezet met uitleg over de verkoop en het ontbreken van de Google-diensten. De Mate 30 Pro ontvangt wel Android-beveiligingsupdates, maar heeft geen Google-apps als Gmail, Maps en Google Foto's. Huawei heeft daarvoor HMS ontwikkeld, Huawei Mobile Services, met eigen vervangers voor de Google-apps en -diensten.

Huawei presenteerde het toestel vorig jaar in september, maar bracht het niet direct uit vanwege het ontbreken van Google-diensten. In een aantal Europese landen is het toestel intussen wel te koop, waaronder België sinds vorige maand. Ook daar gaat het om een beperkte release met één verkooplocatie.

Eind januari kondigde Huawei al aan dat de Mate 30 Pro naar Nederland zou komen, maar wanneer precies en tegen welke prijs was toen nog niet bekend. Tweakers publiceerde een preview van het toestel ten tijde van de aankondiging.