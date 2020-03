Overheid VS verlengt beperkte licentie voor handelen met Huawei tot 15 mei

Het Amerikaanse ministerie voor Handel heeft de tijdelijke licentie voor Amerikaanse bedrijven om beperkt te handelen met Huawei verlengd tot 15 mei. De tijdelijke licentie liep oorspronkelijk sinds mei vorig jaar drie maanden, maar is nu al vier keer verlengd.

Het ministerie heeft de tijd nodig om opmerkingen te verwerken die bedrijven komende week kunnen geven over hoe het verder moet met de tijdelijke licentie, meldt het ministerie. Er geldt een handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Huawei, maar onder de tijdelijke licentie kunnen bedrijven zaken met Huawei blijven afhandelen. De vraag is nu hoe die licentie er na het aflopen van de verlenging op 15 mei uit moet komen te zien.

Door het handelsverbod mogen Amerikaanse bedrijven niet handelen met Huawei, maar onder die tijdelijke licentie kon Google onder meer zijn apps en diensten leveren voor de Android 10-upgrades voor al goedgekeurde Huawei-telefoons. Google mag echter geen nieuwe modellen meer goedkeuren voor het gebruik van de diensten. Daardoor heeft bijvoorbeeld de P30 Pro die een jaar geleden verscheen met Android 10 wél Google-diensten aan boord, terwijl de later verschenen Mate 30 Pro die niet heeft.

Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid sommige bedrijven alweer een permanente licentie gegeven om te handelen met Huawei. Een daarvan is Microsoft en daardoor kan Huawei weer laptops met Windows 10 leveren, iets dat tijdelijk niet mogelijk was. De overheid van de VS stelde het handelsverbod in vanwege zorgen over spionage, iets dat Huawei altijd heeft ontkend.

Intussen heeft Huawei gezegd dat het over twee weken zijn P40-smartphones zal aankondigen via een livestream. Het bedrijf had een fysiek evenement gepland staan in Parijs, maar vanwege zorgen over het nieuwe coronavirus heeft het besloten dat te annuleren.