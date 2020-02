Huawei-dochtermerk Honor brengt 9X Pro-smartphone uit in Nederland voor 249 euro

Huawei-dochtermerk Honor gaat zijn 9X Pro-smartphone na een eerdere introductie in China nu ook uitbrengen in onder meer Nederland. Het toestel gaat 249 euro kosten. Ook komt Honor met de View 30 Pro, maar wanneer en of die ook in Nederland uitkomt, is onbekend.

De Honor 9X Pro is wat de hardware betreft identiek aan de Chinese versie, maar maakt in plaats van Google Play Services gebruik van het ecosysteem genaamd Huawei Mobile Services en heeft de AppGallery als alternatief voor de Play Store. De smartphone heeft een Kirin 810-soc aan boord. Dit is een op 7nm geproduceerde octacore met twee Cortex A76-cores op 2,27GHz en zes zuinigere Cortex A55-rekenkernen op 1,8GHz.

Het toestel heft een 6,59"-ips-scherm met een 1080p-resolutie en beschikt over een frontcamera die aan de bovenkant kan uitklappen. Dit is een f/2.2-exemplaar met een resolutie van 16 megapixel, terwijl de belangrijkste camera op de achterkant een 48-megapixelexemplaar is. Daarnaast zijn een dieptesensor en een ultragroothoek met een resolutie van acht megapixel aanwezig. De Honor 9X Pro heeft 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een accu met een capaciteit van 4000mAh. De telefoon is vanaf maart beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Egypte, Saoedi-Arabië en Maleisië en krijgt een adviesprijs van 249 euro.

Daarnaast komt Honor met de View 30 Pro, een telefoon met een lcd met een diagonaal van 6,57" en een 16:9-beeldverhouding. Dit toestel is identiek aan de in China uitgebrachte V30 Pro en heeft 5g-ondersteuning door de aanwezigheid van de Kirin 990-soc. Die soc heeft vier Cortex-A76-cores, waarvan er twee hoog geklokt zijn, en vier zuinige A55-cores. Op de achterkant zitten drie camera's, waaronder een 40-megapixelexemplaar met een diafragma van f/1.6, gevolgd door een acht-megapixelcamera met een telelens en een diafragma van f/2.4. Ook is een ultragroothoek aanwezig. De Honor V30 Pro heeft 8GB ram, 128 of 256GB opslagruimte en beschikt over een 4100mAh-accu die bedraad met 40W is op te laden. Volgens de fabrikant zal het toestel binnenkort beschikbaar zijn, als eerste in Rusland. Of het toestel ook in Nederland en België uitkomt, is onbekend.