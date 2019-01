Honor View 20 verschijnt 29 januari voor 550 euro

Honor heeft de View 20 voor de Europese markt aangekondigd. Het toestel verschijnt dinsdag 29 januari in de Benelux en krijgt een adviesprijs van 550 euro. Eind december verscheen de smartphone al in thuisland China.

Honor kondigde de View 20 aan tijdens een evenement in Parijs. De adviesprijs van 550 is voor de versie met 6GB ram en 128GB opslagcapaciteit. Het toestel komt in het zwart en blauw op de markt. In andere Europese landen zoals Frankrijk verschijnt het toestel deze week en komt er ook een variant met 8GB ram en 256GB opslag voor 649 euro, maar deze lijkt vooralsnog niet naar de Benelux te komen.

In China verscheen de Honor View 20 al op 26 december 2018 en tijdens de CES kon Tweakers de smartphone al uitproberen. Het gaat om een van de eerste smartphones die uitkomt met een gat in het scherm voor de frontcamera. Aan de achterkant is er een enkele 48-megapixelcamera met pixels met een grootte van 0,8μm. Aan de achterkant zit ook een time-of-flight-sensor voor het maken van 3d-modellen van de omgeving.

De View 20 heeft verder een 6,4"-lcd en een Kirin 980 als processor. Dat is dezelfde soc die de Huawei Mate 20 Pro ook heeft.