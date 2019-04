HMD presenteert Nokia-smartphone met gat in scherm en 48-megapixelcamera

HMD heeft in Taiwan de Nokia X71 aangekondigd. Het toestel heeft een gat in het scherm voor de frontcamera en krijgt aan de achterkant een 48-megapixelcamera. De telefoon komt in China uit; mogelijk verschijnt later een variant voor de westerse markt.

De Nokia X71 is HMD's eerste smartphone met een gat in het scherm voor de frontcamera. Het scherm is een 6,4"-lcd met een resolutie van 2316x1080 pixels. De telefoon draait op de Snapdragon 660-soc, heeft 6GB ram en 128GB flashopslag. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh en het besturingssysteem is Android 9 Pie.

Aan de achterkant zitten drie camera's. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor en de tweede camera is een 8-megapixelexemplaar met daarvoor een groothoeklens. De derde camera heeft een 5-megapixelsensor en kan niet gebruikt worden om foto's te maken, maar wordt ingezet om diepte te schatten.

Het toestel heeft een usb-c-aansluiting, een koptelefoonaansluiting en een behuizing die grotendeels van glas is gemaakt. Zowel de voor- als achterkant zijn van glas, met aan de zijkant een metalen rand. Volgens GSM Arena komt het toestel eind april uit voor 11.900 Taiwanese dollar. Dat is omgerekend met btw zo'n 417 euro. De website stelt ook dat HMD de telefoon later waarschijnlijk op de westerse markt uitbrengt met de naam Nokia 8.1 Plus.