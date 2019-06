HMD gaat mogelijk stoppen met Nokia Plus-telefoons

HMD gaat het aantal Nokia-telefoons met de aanduiding Plus reduceren of zelfs helemaal met die naam stoppen, zegt een topman van HMD Global in een interview. De naamgeving zou verwarrend werken.

Zo heette de rechtstreekse opvolger van Nokia 7 Plus Nokia 8.1 en niet Nokia 7.1 en dat is iets waardoor consumenten in de war kunnen zijn geraakt, zegt Pranov Schroff, de topman verantwoordelijk voor productplanning, in een interview met Gadget360. "We zullen ervoor zorgen dat we eenvoud in de naamgeving terugbrengen, zoals we het in eerste instantie bedoeld hadden."

HMD Global begon in 2017 met namen als Nokia 8, Nokia 6 en Nokia 3 en er was het plan om de opvolgers dezelfde naam te geven. "In de praktijk gebeurt dit niet. Het oude model blijft in de verkoop en daalt in prijs, en dan krijg je een beetje verwarring." Vandaar dat HMD overschakelde op een naamgeving als Nokia 6.2 en 7.1.

De fabrikant heeft sinds begin vorig jaar veel modellen uitgebracht in de Benelux. Dat zijn 9 Pureview, 8 Sirocco, 8.1, 7 Plus, 7.1, 6.1, 5.1 Plus, 5.1, 4.2, 3.1 Plus, 3.2, 3.1, 2.1, 2.2, 1 Plus en 1. In andere landen kwamen ook andere modellen uit. De veelheid aan modellen heeft HMD niet meer marktaandeel opgeleverd. Volgens IDC daalden de leveringen in Europa met 32 procent. HMD is lang niet de enige die veel smartphonemodellen heeft uitgebracht. Onder meer Samsung en Huawei hanteren dezelfde strategie. Samsung bracht ongeveer 25 verschillende modellen uit in die tijd, Huawei rond 35.