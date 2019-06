IDC: Europeanen kopen minder dure smartphones

Europeanen zijn afgelopen tijd minder dure smartphones gaan kopen, zo heeft analistenbureau IDC becijferd. Het aantal geleverde smartphones op het continent daalde een beetje. Apple en Samsung haalden minder marktaandeel, Huawei zat juist in de lift.

De gemiddelde prijs die een Europeaan betaalde voor een smartphone in West-Europa daalde, terwijl die in Oost-Europa gelijk bleef, zegt IDC. Daarbij geeft een West-Europeaan nog altijd gemiddeld het dubbele uit aan een smartphone ten opzichte van iemand uit Oost-Europa.

De totale leveringen van smartphones op het continent kwamen 2,7 procent lager uit op 53 miljoen exemplaren, zegt IDC. Vooral Apple verloor marktaandeel; het leverde in de eerste maanden van 2019 bijna 23 procent minder smartphones ten opzichte van dezelfde periode begin 2018. De andere grote verliezer is HMD, die een licentie heeft op de merknaam Nokia. De leveringen van die smartphones daalden met 32 procent nog meer.

Huawei was de grote winnaar en groeide met 66 procent naar een positie vlak achter marktleider Samsung. De cijfers zijn van voor het handelsverbod dat de VS oplegde aan Amerikaanse bedrijven, zodat ze niet met Huawei mogen handelen. Dat heeft mogelijk ook invloed op leveringen in Europa, omdat ook hier smartphones geen Android-upgrades meer kunnen krijgen en nieuwe modellen mogelijk niet uitkomen vanwege een gebrek aan Google-diensten.

IDC verwacht niet dat 5g veel consumenten de komende jaren gaat overtuigen dat een nieuwe smartphone nodig is. Voorlopig is het bereik van 4g-netwerken nog veel beter dan 5g, waardoor veel mensen geen noodzaak zien in een upgrade. Dat was anders bij de stap van 3g naar 4g; 4g bood niet alleen veel meer capaciteit, maar ook beter bereik dan het oude netwerk vanwege het gebruik van lagere frequenties.