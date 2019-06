Gerucht: Apple wil Intels Duitse modemdivisie overnemen

Apple zou interesse hebben om Intels Duitse divisie voor de ontwikkeling van modems over te nemen. Dat claimt The Information op basis van anonieme bronnen. Apple zou met de aankoop van patenten en personeel sneller modems willen ontwikkelen.

Intel zou oren hebben naar een overname van technologie en mensen, omdat het publiekelijk heeft gezegd te stoppen met de ontwikkeling van 5g-modems. De divisie zit vooral in Duitsland, omdat Intel ooit Infineon overnam Inmiddels zitten er mensen in diverse landen, claimt The Information. Er was eerder een gerucht dat Apple interesse had in Intels modemtechnologie, maar die gesprekken zouden toen gestopt zijn.

Omdat het niet gaat om een apart bedrijf, zou Apple geen heel bedrijf overnemen. Daarom gaat het alleen om technologie en patenten. Apple sloot een soortgelijke deal met het Britse Dialog Semiconductor. Intel is enkele jaren lang leverancier geweest van 4g-modems voor iPhones, vanwege een conflict dat Apple had met marktleider Qualcomm. Inmiddels is dat conflict voorbij en heeft Apple met Qualcomm afgesproken om komende jaren alleen maar Qualcomm-modems te gebruiken in iPhones. Er zijn geen andere grote klanten van Intel-modems.

Apple en Intel hebben het gerucht niet bevestigd. Er gaan al wel langer geruchten dat de iPhone-maker eigen modems wil ontwikkelen. Die zouden naar verluidt pas rond 2025 klaar zijn voor gebruik in smartphones.