'Intel sluit Duitse vestigingen in Neurenberg en Duisburg'

Intel sluit eind dit jaar de deuren van zijn vestigingen in het Duitse Neurenberg en Duisburg, zo berichten bronnen uit het bedrijfsleven in Duitsland. De sluiting komt niet als een verrassing; Intel ontwikkelde modemchips en software voor smartphones op de getroffen locaties.

Met de sluiting in Neurenberg zijn 250 banen gemoeid en in Duisburg gaat het om 200 medewerkers, schrijft Heise op basis van bronnen. Intel wilde niet reageren op het bericht. De sluiting is het gevolg van de verkoop van de modemdivisie door Intel aan Apple. De iPhone-maker nam Intels divisie in München over, maar niet de vestigingen in Duisburg en Neurenberg.

Apple zou de belangrijkste medewerkers aangeboden hebben in München te komen werken, maar slechts een enkeling zou gebruik hebben gemaakt van deze regeling vanwege de afstand. Volgens Heise heeft Neurenberg een lange traditie in mobiele-communicatietechnologie. Onder andere Ericsson, Alcatel Lucent en Teleca hadden hier divisies voor in de stad.