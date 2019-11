Intel: Qualcomm heeft ons van de modemmarkt gedrukt

Intel claimt dat het de markt voor modemchips heeft moeten verlaten door de concurrentiebelemmerende obstakels die Qualcomm opwierp. Intel vindt dat een vonnis over Qualcomms marktverstorende praktijken in stand moet blijven.

Intel claimt dat met name Qualcomms gedrag er de oorzaak van is dat het dit jaar uit de markt voor modemchips stapte. Apple nam in juli Intels modemdivisie over voor 1 miljard dollar, een overname waar Intel meerdere miljarden dollars verlies op heeft geleden, meldt het bedrijf nu. De chipgigant heeft naar eigen zeggen miljarden dollars geïnvesteerd, duizenden mensen aangenomen en twee bedrijven overgenomen om te slagen op de markt, maar tevergeefs. "Ondanks alles kon Intel niet op tegen de kunstmatige en onoverbrugbare barrières voor eerlijke concurrentie die Qualcomm opwierp", meldt het bedrijf.

Qualcomms stelling dat concurrenten simpelweg geen chips konden aanbieden die goed genoeg waren, voor een redelijke prijs, is volgens Intel onjuist. Intel zou door de praktijken van zijn concurrent geen chips hebben kunnen verkopen aan klanten en Qualcomm zou de prijzen kunstmatig beïnvloed hebben. Dit zou met name gebeurd zijn met een 'no license, no chips'-beleid: Qualcomm koppelde de afname van chips aan een licentie op patentgebruik. Bij gebruik van modemchips van andere partijen dan Qualcomm zouden de royalties zo hoog zijn als de prijs van de modems zelf, volgens Intel.

Intel spreekt in een brief aan de beroepsrechtbank zijn steun aan de Federal Trade Commission uit. De FTC won in mei een zaak tegen Qualcomm, waarbij het Californische gerechtshof vonniste dat Qualcomms licentiepraktijken de competitie op de markt voor modemchips in een wurggreep hield en concurrenten, oem's en consumenten schade toebracht. Qualcomm vecht die uitspraak bij het Circuit Court of Appeals aan. In januari begint die zaak.