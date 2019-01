Apple-topman: Qualcomm weigerde modems te leveren voor iPhone XS en XR

De chief operations officer van Apple, Jeff Williams, heeft tijdens een zitting in een door de FTC tegen Qualcomm aangespannen rechtszaak gezegd dat zijn bedrijf 4g-modemchips van Qualcomm wilde gebruiken voor de nieuwste iPhones, maar dat Qualcomm dit weigerde.

Williams heeft verklaard dat Apple vanaf begin 2017 geen ondersteuning van Qualcomm meer kreeg voor nieuwe iPhone-ontwerpen, meldt Cnet. De Apple-coo zei dat hij Qualcomm-ceo Steve Mollenkopf rechtstreeks heeft benaderd met het verzoek om de modemchips aan Apple te verkopen, maar dat zou Mollenkopf geweigerd hebben. Williams zei dat zijn bedrijf 'heel graag was doorgegaan met het gebruik van Qualcomms technologie', maar dat Apple door de weigering geen keuze had en zich voor de modemchips tot Intel moest wenden. Volgens Williams maakt Apple bij oudere iPhones nog wel gebruik van Qualcomm-chips.

De Apple-topman werd ook bevraagd over waarom zijn bedrijf tussen 2011 en 2013 besloot om de relatie met Qualcom voort te zetten, terwijl Apple niet blij was met de manier waarop Qualcomm zich op zakelijk gebied opstelde. Williams verklaarde dat Apple geen andere keuze had dan weer een licentieovereenkomst tekenen, omdat er anders een hoger bedrag dan 7,50 dollar per toestel moest worden betaald in de vorm van royalty's.

In 2013 wist Apple een door Qualcomm gewenste verhoging van dat tarief tegen te houden, maar dat betekende wel dat Apple aan Qualcomm bleef vastzitten en met allerlei exclusiviteitsclausules te maken kreeg. "We kregen anders te maken met een contractueel vastgelegd fabrikantentarief van 17 of 18 dollar per toestel", stelt Williams. Dat zou volgens hem een jaarlijkse kostenverhoging van 1 miljard dollar hebben betekend, waardoor hij de situatie omschreef als ware Apple een 'pistool tegen het hoofd had'. "We hadden hun chips nodig en als we hen op dit punt juridisch zouden aanvechten, zouden we geen toegang meer hebben gehad tot hun chips. We hadden weinig opties", aldus Williams.

Apple en Qualcomm zijn nu zo'n twee jaar in een juridische strijd verwikkeld. Apple klaagde Qualcomm begin 2017 aan wegens een conflict over royalty's. De iPhone-maker wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard en eist dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt. Ook moeten de bedragen voor licentiebetalingen volgens Apple omlaag.

Inmiddels is het conflict zich verder aan het verdiepen. In december bleek dat Qualcomm bezig is om een verkoopstop van de iPhone XS en XR af te dwingen China. Volgens de Amerikaanse chipontwerper is dat nodig om Apple inbreuk zou maken op Qualcomm-patenten. Eind december werd duidelijk dat Apple zijn iPhone 7 en 8 uit de Duitse winkels haalt, nadat het een patentzaak van Qualcomm had verloren. Het gaat om chips voor draadloze communicatie van Apples toeleverancier Qorvo, die inbreuk maken op Qualcomms patenten op technologie rond envelope tracking.

De verklaringen van Williams zijn gedaan tijdens een zitting van een rechtszaak die de Amerikaanse Federal Trade Commission twee jaar geleden tegen Qualcomm aanspande. Volgens de toezichthouder heeft Qualcomm Apple in feite gedwongen om tussen 2011 en 2016 exclusief draadloze chips van Qualcomm af te nemen, omdat er alleen dan sprake kon zijn van een lager te betalen royaltytarief. Apple gebruikt sinds de komst van de iPhone 7 al Intel-modems, maar gebruikte daarnaast voor die toestellen ook exemplaren van Qualcomm.