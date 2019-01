Gerucht: Qualcomm wilde meer dan helft iPhones voorzien van eigen modem

Qualcomm wilde volgens een e-mail die financieel persbureau Bloomberg in handen heeft best modemchips leveren voor de iPhone XS en XR, als Apple zou beloven Qualcomm-chips te gebruiken in minstens de helft van de iPhones komende twee jaar. De bedrijven kwamen er niet uit.

Modem iPhone XS. Bron: TechInsights

Bloomberg publiceert de e-mails niet, maar schrijft er wel over. In de mails zegt Qualcomm-directeur Steve Mollenkopf toe dat Apple de gevraagde toegang tot software kan krijgen om de modems te kunnen integreren in komende iPhones. Apple-topman Jeff Williams had daarom gevraagd. Mollenkopf stelde als voorwaarde dat Apple in minstens de helft van de iPhones de komende twee jaar Qualcomm-chips zou zetten. De rest van de onderhandelingen is onbekend.

De e-mails tonen aan dat Apple en Qualcomm hebben onderhandeld over het gebruik van chips in nieuwe iPhones, terwijl beide bedrijven op dat moment al een juridische strijd voerden over licenties. De aanname is altijd geweest dat Apple daarom Qualcomm passeerde als toeleverancier van iPhone-onderdelen. Williams zei onlangs al dat Apple had geprobeerd om Qualcomm-chips te kopen, maar dat het niet was gelukt.

Het is onbekend waarop de onderhandelingen precies zijn stukgelopen. Alle nieuwe iPhones hebben nu een modemchip van concurrent Intel. Daardoor is het modem van de iPhone XS en XR nu een kleine x86-processor.