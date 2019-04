Gerucht: Apple geeft volgende iPhones accu's met hogere capaciteit

Apple zou de volgende generatie iPhones accu's met een hogere capaciteit geven. Terwijl de opvolger van de iPhone XR een accu zou krijgen die tot 5 procent meer capaciteit heeft, zou dat bij de opvolger van de XS gaan om een accu die tot 25 procent groter is.

De stijging van de accucapaciteit is nodig voor tweewegs draadloos laden, om zo bijvoorbeeld Airpods te kunnen opladen door ze op een iPhone te leggen, meldt Macrumors op basis van informatie van de bekende analist Ming-Chi Kuo. Zijn informatie is in het verleden vaak correct gebleken.

De functie voor tweewegs draadloos laden is iets dat concurrenten Samsung en Huawei nu al aanbieden in hun duurste telefoons. Onder meer de Samsung Galaxy S10, S10e, Huawei Mate 20 Pro en P30 Pro hebben dat al. Samsung gebruikt het onder meer om gebruikers de oortjes Galaxy Buds te laten opladen.

Met de grotere accu zou de iPhone XS Max uitkomen tussen 3500 en 3650mAh, de grootste accu die Apple tot nu toe in een iPhone heeft gedaan. De stijging van de capaciteit ligt in lijn met wat de rest van de markt doet. Andere merken doen ook accu's met steeds hogere capaciteit in dure toestellen. De Samsung Galaxy S10+ heeft een 4000mAh-accu, de Xiaomi Mi 9 een 3300mAh-accu, de Huawei P30 Pro 4200mAh en de OnePlus 6T 3700mAh.