Cloudflare voegt vpn-functie Warp toe aan dns-dienst 1.1.1.1

Cloudflare heeft zijn mobiele dns-app 1.1.1.1 uitgebreid met de vpn-dienst Warp. De dienst versleutelt alle mobiele verbindingen van een gebruiker zonder dat de snelheid hieronder zou lijden. De functie is gratis te gebruiken.

Volgens Cloudflare is Warp bedoeld als vpn voor mensen die niet weten waar vpn voor staat. Het bedrijf claimt dat de meeste vpn-diensten belabberd zijn, omdat gebruikers met een tragere internetverbinding te maken krijgen. Warp zou hier geen last van hebben. Cloudflare maakt gebruik van de lichtgewicht opensourecapplicatie WireGuard, die verbindingen via udp beveiligt en die geen al te zware wissel trekt op de accuduur.

Warp zou relatief snelle mobiele verbindingen kunnen opleveren dankzij CloudFlares wereldwijde netwerk van servers met direct peering en het toepassen van caching en compressie. De software zorgt ervoor dat api-requests van mobiele applicaties naar het dichtstbijzijnde CloudFlare-datacentrum gestuurd worden en de software optimaliseert ook de opvolgende verbinding met de bronserver waarop de api draait.

CloudFlare kreeg de technologie voor Warp in handen bij de overname van Neumob in 2017. Het bedrijf integreert de functie in zijn mobiele dns-app 1.1.1.1. Hiermee kunnen gebruikers dns-requests via CloudFlares servers laten verlopen en zo bijvoorbeeld dns-blokkades omzeilen. Daarnaast belooft CloudFlare geen ip-adressen weg te schrijven, alle logs binnen een dag te verwijderen en data niet te verkopen aan derde partijen.

Warp is gratis te gebruiken en CloudFlare hoopt inkomsten te verkrijgen uit een betaald Warp+-aanbod dat 'nog sneller' zou zijn. Warp+ maakt onder andere gebruik van Argo Smart Routing dat netwerkcongestie kan detecteren. Prijzen voor Warp+ heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt. Gebruikers van de 1.1.1.1-app kunnen zich aanmelden voor Warp, waarna ze op een wachtlijst komen. Geleidelijk breidt CloudFlare zo het aantal gebruikers van de vpn-dienst uit.