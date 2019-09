CloudFlare maakt vpn-dienst Warp en betaalde Warp Plus-variant beschikbaar

CloudFlare brengt vandaag een vpn-dienst uit voor gebruikers van de mobiele dns-app 1.1.1.1. Er is een gratis versie van Warp beschikbaar met onbeperkte bandbreedte. Gebruikers kunnen voor vier euro per maand een sneller Warp Plus-abonnement afsluiten.

CloudFlare kondigde Warp in april al aan, waarbij het bedrijf aangaf dat de dienst in juli beschikbaar moest zijn voor alle gebruikers. Dat is uiteindelijk met twee maanden vertraagd. CloudFlare zegt dat er er zo'n twee miljoen gebruikers op de wachtlijst van Warp stonden. De app kent gratis 10GB aan Warp Plus-bandbreedte toe aan mensen die vóór 26 september op de wachtlijst van Warp stonden.

Als reden voor de vertraging noemt CloudFlare onder andere de release van iOS 12.2. Deze update veranderde de network stack implementation van Apples mobiele besturingssysteem aanzienlijk, waardoor Warp instabiel werd. Het oplossen van deze problemen kostte CloudFlare naar eigen zeggen een hoop tijd. Daarnaast zegt het bedrijf dat het een (deels) werkende versie van de dienst had op 1 april, maar dat de mobiele verbindingen van gebruikers buiten CloudFlare 'wilder en gevarieerder' bleken dan verwacht.

Het bedrijf geeft daarnaast aan dat de huidige versie van Warp ondanks de testperiode nog de nodige bugs bevat. Zo zouden verbindingen via Warp momenteel 'aanzienlijk langzamer zijn' dan verbindingen die niet via de vpn-dienst lopen. Dit komt naar eigen zeggen door een bug die het netwerkverkeer verkeerd routeert.

Warp is volgens CloudFlare een vpn voor mensen die niet weten wat een vpn is. Het bedrijf claimde in april dat de meeste vpn-diensten belabberd zijn, omdat ze de verbinding van gebruikers vertragen. CloudFlare zou dit probleem omzeilen door het toepassen van compressie, caching en door gebruik te maken van servers met direct peering. De dienst stuurt api-requests van mobiele applicaties naar het dichtstbijzijnde van datacentrum van CloudFlare, waarbij de verbinding met de bronserver van de api wordt geoptimaliseerd.

Warp is gratis voor alle gebruikers, zonder bandbreedtelimiet of overige limitaties. Wel biedt CloudFlare ook Warp Plus aan. Dit is een betaalde variant van de vpn-dienst die ook geen datalimiet heeft, en die betere snelheden belooft. De prijs van Warp Plus is naar gebaseerd op 'de prijs van een Big Mac in een regio'. In Nederland komt dit neer op 3,99 euro voor de Android-versie van Warp. CloudFlare werkt nog aan een prijs voor de iOS-versie van de dienst en verwacht hier in de komende dagen meer over te weten.

Daarnaast kunnen gebruikers 1GB van het snellere Warp+ gratis krijgen door vrienden te refereren naar het platform. Personen die naar Warp worden verwezen krijgen ook gratis 1GB om te beginnen. Warp Plus maakt gebruik van CloudFlare's Argo Smart Routing. Deze technologie kan netwerkcongestie opsporen en zo nodig de het netwerkverkeer via een andere route laten lopen. Volgens CloudFlare levert dit 'gemiddeld zo'n dertig procent snellere verbindingen op'.