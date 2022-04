Cloudflare maakt vpn-dienst Warp beschikbaar voor Linux

Cloudflare maakt zijn vpn-dienst Warp beschikbaar voor Linux. Er was al een client voor Windows, macOS, Android en iOS. Ook is er een mogelijkheid toegevoegd om Warp als local proxy te gebruiken, waardoor één applicatie achter het vpn gezet kan worden.

De Warp-client voor Linux is te downloaden en in een blog geeft Cloudflare instructies voor de installatie en het gebruik. Er is nog geen user interface voor de Linux-versie, dus dat verloopt via de command line. In 2019 bracht Cloudflare zijn vpn-dienst uit voor andere besturingssystemen. Warp is gratis, maar er is ook een betaalde variant die hogere snelheden biedt.

In de nieuwste release van de Warp-client heeft Cloudflare ook de mogelijkheid toegevoegd om bepaalde routes uit te zonderen van het vpn. Daarnaast is het mogelijk geworden om alle desktopclients van Warp te gebruiken in een local proxy-mode. Daarmee kunnen gebruikers een specifieke applicatie achter het vpn zetten, terwijl de rest van het dataverkeer ongemoeid wordt gelaten. De local proxy-optie is verborgen in het menu met geavanceerde opties. Cloudflare geeft op zijn blog instructies voor het activeren en instellen van deze functionaliteit.