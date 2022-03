Cloudflare: TikTok stoot Google van de troon als meest populaire domeinnaam

Internetinfrastructuurbedrijf Cloudflare claimt dat TikTok Google de laatste drie maanden van 2021 van de troon heeft gestoten als meest populaire domeinnaam op het internet. Facebook was de derde meest populaire domeinnaam ter wereld, gevolgd door Microsoft en Apple.

Volgens de analisten van Cloudflare was TikTok op 17 februari van dit jaar al eens de populairste domeinnaam, gevolgd door een paar dagen in de maanden maart en mei. Vanaf 10 augustus claimde het socialemediaplatform steeds meer de koppositie in de ranglijst van meest populaire domeinnamen.

"Er waren sommige dagen dat Google nog op de eerste plaats stond, maar in oktober en november stond TikTok grotendeels op kop", klinkt het in een blogpost. Ook op Thanksgiving en Black Friday was het Chinese platform de populairste domeinnaam volgens Cloudflare. Door de opmars werd TikTok volgens Cloudflare ook het populairste socialemediabedrijf en stootte het Facebook van de troon van meest populaire webdomeinen.

Deze ranglijst werd volgens Cloudflare samengesteld op basis van verschillende data over het wereldwijde internetverkeer dat via de publieke DNS-service 1.1.1.1 liep en is volgens het bedrijf beschikbaar voor alle websites, ongeacht of die via de diensten van Cloudflare opereren. Onder de bedrijfsnamen die Cloudflare vermeldt in zijn ranglijst vallen vaak meerdere domeinnamen. Zo behoren afgeleide en gelieerde domeinnaam zoals tiktokcdn.com en tiktokv.com ook tot de noemer TikTok in Cloudflare’s ranking. Het bedrijf doet geen uitspraken over het aantal gebruikers dat elk platform telt.