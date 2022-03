Datalek maakte gegevens van honderdduizenden Amigos-leden toegankelijk

De Nederlandse onmoetingsapp Amigos bevatte een lek waardoor data van alle gebruikers maandenlang toegankelijk was. Via het lek konden onder andere privégegevens, gesprekken en locatiedata opgevraagd worden. Het lek is volgens het bedrijf achter de app gedicht.

Het lek werd volgens RTL Nieuws ontdekt door Sten Lankreijer, een 21-jarige student van de Technische Universiteit Eindhoven die naging of het mogelijk was om op geautomatiseerde wijze sterren te verkrijgen voor de Amigos-app. Met deze sterren kan een Amigo-gebruiker een waardebeoordeling krijgen op het ontmoetingsplatform.

Lankreijer ging naar eigen zeggen na welke gegevens de Amigos-app verstuurt en ontvangt. Hij ontdekte tijdens zijn speurtocht dat die data ook te manipuleren viel en op die manier kreeg hij toegang tot afgeschermde gegevens. Volgens de berichtgeving van RTL maakte Lankreijer zich beheerder van Amigos waarna hij toegang kreeg tot alle gegevens van de gebruikers. Lankreijer kon ook pushberichten versturen in naam van de app en in naam van andere gebruikers berichten sturen naar Amigo-leden. De jongeman kon ook evenementen organiseren en sterren uitdelen. Het was voor Lankreijer ook mogelijk om e-mails te versturen waarin werd gevraagd om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Die wachtwoorden waren niet direct toegankelijk voor de 21-jarige ontdekker van het lek.

Volgens RTL Nieuws gaf het lek toegang tot privégegevens en alle berichten van de Amigos-leden. Namen, e-mailadressen, geboortedata en de exacte locaties van leden waren naar verluidt te raadplegen via het lek, al is het niet duidelijk of Lankreijer zich daar toegang had tot verleend tijdens de ontdekking.

Het lek is volgens Amigos-oprichter Johanan Fraanje gedicht. De man legde aan RTL Nieuws uit dat de app werd gebouwd door "een externe partij" en dat hij verrast is door de kwetsbaarheid. "Onze aandacht ging de afgelopen tijd naar het opschalen. Het is ons een beetje te veel geworden en het moet beter", klinkt het. In een nieuwsbrief naar de Amigos-leden die op Twitter verscheen stelt Fraanje dat er verbeteringen aan de app zijn toegevoegd waardoor de app "waterdicht" is en de exacte locatie "nog beter afgeschermd" zou moeten zijn.

Alle leden van Amigos worden ingelicht over het lek. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en volgens RTL Nieuws wordt een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om te controleren of het lek al actief werd misbruikt.