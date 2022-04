Inbrekers stelen in Brussel computer met data van gevaccineerden

Inbrekers hebben begin vorige week meerdere computers gestolen in een vaccinatiecentrum in Brussel. Op deze computers staan gegevens van Brusselaars die gevaccineerd zijn. De gezondheidsinspectie noemt het risico op een datalek beperkt.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zegt dat de inbraak in de nacht van 20 op 21 december plaatsvond in vaccinatiecentrum Pacheco in Brussel en dat hierbij meerdere computers meegenomen zijn. De commissie zegt samen te hebben gewerkt met de politie, haar IT-team en haar team data protection om te voorkomen dat iemand gebruik zou kunnen maken van de gegevens. Hoe ze dit hebben gedaan, is niet duidelijk. Het is eveneens niet duidelijk wat voor data er op de computers staat, of van hoeveel mensen hier gegevens op staan.

Tegen onder meer het Nieuwsblad zegt de Brusselse gezondheidsinspectie dat de gegevens op een van de computers stonden, en dat deze computer uitstond. De gegevens zijn volgens de gezondheidsinspectie niet zomaar af te lezen, daarvoor zouden de computers eerst gehackt moeten worden. "Het risico dat er gegevens naar buiten lekken, is beperkt', zegt het hoofd van de inspectie. De politie is op zoek naar de daders.