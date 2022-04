'Poolse senator is voor landelijke verkiezingen gehackt met Pegasus-spyware'

De smartphone van de Poolse senator Krzysztof Brejza is rondom de verkiezingen in 2019 33 keer gehackt met Pegasus-spyware van de NSO Group. Dat schrijft AP News, op basis van een onderzoek dat met Citizen Lab is uitgevoerd.

Bij deze aanvallen zouden sms-berichten zijn gestolen, schrijft AP News. Brejza is lid van het Burgerplatform, de grootste oppositiepartij van Polen. De aanvallen vonden plaats van 26 april tot 23 oktober 2019. Het is niet duidelijk welk bewijs Citizen Lab, onderdeel van de Universiteit van Toronto, voor de aanvallen vond.

Deze gestolen berichten van Brejza zouden zijn aangepast en met de staatsomroep zijn gedeeld, waardoor het leek alsof Brejza groepen had aangemaakt die anti-overheidspropaganda verspreidden, schrijft het persbureau. Deze nepberichten werden later door de staatsomroep gedeeld. Die propagandagroepen bestonden volgens het persbureau niet.

Naast Brejza zijn ook een openbare aanklager en een advocaat, beide critici van de Poolse overheid, volgens Citizen Lab aangevallen met Pegasus-spyware. Hoewel er geen bewijs is, verdenken de drie slachtoffers de Poolse overheid van de aanval. Zo zegt de NSO Group alleen te handelen met overheden. Dit bedrijf wil niet zeggen of Polen inderdaad klant is. De Poolse overheid zegt taps nooit illegaal te gebruiken, volgens Politico zegt de overheid Pegasus ook niet te gebruiken. De Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid won de verkiezingen op 13 oktober 2019.