Ook mensenrechtenorganisaties sluiten zich aan bij WhatsApp-zaak tegen NSO Group

Een groeiende groep mensenrechtenorganisaties schaart zich achter Facebook in een rechtszaak tegen het Israëlische spionagebedrijf NSO Group. De instanties zeggen dat NSO mensenrechten schendt door de verkoop van schadelijke software.

Het gaat om organisaties van over de hele wereld, schrijft persbureau Reuters. Het gaat onder andere om Amnesty International en organisaties die voor persvrijheid opkomen. Zij steunen een zaak die Facebooks dochterbedrijf WhatsApp vorig jaar aanspande tegen de NSO Group. Die zaak draaide om de Pegasus-spyware die specifiek op WhatsApp was gericht en 1400 gebruikers trof. NSO Group maakte en verkocht de malware.

De organisaties die zich nu middels een amicus curiae hebben aangesloten bij de rechtszaak zijn Amesty International, de Internet Freedom Foundation uit India, Paradigm Initiative, Privacy International, Reporters Without Borders en het Mexicaanse R3D. Amnesty International verloor dit jaar nog een rechtszaak tegen de organisatie. De details over de extra aanklacht zijn niet publiek, maar de organisaties zouden Facebook en WhatsApp steunen in de rechtszaak.

Eerder deze week spraken ook al verschillende techbedrijven hun steun uit voor de juridische strijd. Onder andere Google en Microsoft schreven een amicus curiae. Dat betekent dat een partij die niet bij de rechtszaak betrokken is zich daar toch in wil mengen. Op welke manier dat gebeurt is nog niet bekend. De bedrijven en nu de mensenrechtenorganisaties kunnen bewijs aandragen tegen NSO, of ertegen getuigen. Het is aan de rechter om te bepalen wat de impact op de zaak kan zijn.