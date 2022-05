WhatsApp-ceo: 'ambtenaren van VS-bondgenoten' waren doelwit van NSO-spyware

WhatsApp-ceo Will Cathcart beweert dat spyware van het Israëlische NSO Group in 2019 onder andere tegen hooggeplaatste overheidsfunctionarissen werd gebruikt. De chatdienst sprak al eerder over die WhatsApp-aanval, maar geeft er nu meer details over.

Bij de aanval werden de smartphones van 1400 WhatsApp-gebruikers geïnfecteerd met spyware van de NSO Group. Minimaal 100 gebruikers zouden journalisten of mensenrechtenactivisten zijn. Nu zegt WhatsApps ceo Will Cathcart tegen The Guardian dat er ook overheidsfunctionarissen getroffen zouden zijn. Daarbij zou het voor een deel om hooggeplaatste ambtenaren gaan die betrokken zijn bij de nationale veiligheid van een land. Deze landen zouden bondgenoten van de Verenigde Staten zijn, al worden concrete landen niet genoemd.

Cathcart spreekt met de krant in het kader van de recente Pegasus-onthullingen. Uit onderzoek van zeventien nieuwsorganisaties, waaronder The Guardian, zou blijken dat Pegasus-software van NSO Group is ingezet om zeker 37 journalisten en mensenrechtenactivisten te hacken en volgen. De WhatsApp-ceo zegt 'parallellen' te zien tussen Pegasus en de spyware die tegen WhatsApp is ingezet. Bij beide aanvallen werden mensen gevolgd die 'niet gevolgd hadden moeten worden op welke manier dan ook', zegt Cathcart.

NSO Group zegt zelf dat zijn spyware alleen tegen vermeende criminelen en terroristen wordt ingezet. Het bedrijf zegt daarnaast dat de lijst van vijftigduizend gebruikers die door de nieuwsorganisaties is verzameld 'overdreven' is en te groot is voor de Pegasus-spyware. Het bedrijf zou maximaal 45 klanten met ieder gemiddeld zo'n honderd doelwitten hebben. Cathcart zegt dat zijn chatdienst binnen twee weken 1400 doelwitten kon identificeren. "Dat laat zien dat de hoeveelheid aangevallen individuen over een periode van meerdere jaren ontzettend groot moet zijn," aldus Cathcart. De lijst van vijftigduizend gebruikers hoeft volgens Cathcart daarom niet 'overdreven groot' te zijn.