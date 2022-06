Mitto-topman beschuldigd van verkoop toegang tot mobiele netwerken voor spionage

De medeoprichter van Mitto wordt ervan beschuldigd een 'surveillancedienst' te bieden die overheden heeft geholpen bij het volgen van smartphones. Het Zwitserse bedrijf verstuurt onder andere sms-berichten met 2fa-verificatiecodes voor bedrijven als Google en Twitter.

Ex-medewerkers en klanten van Mitto beweren dat de medeoprichter en chief operating officer van Mitto, Ilja Gorelik, toegang tot de 'mobiele netwerken van Mitto' heeft verkocht voor surveillancedoeleinden. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Bloomberg en het Bureau of Investigative Journalism.

Mitto is een Zwitsers bedrijf dat in 2013 is opgericht. Het bedrijf verstuurt onder meer geautomatiseerde sms-berichten met 2fa-verificatiecodes voor verschillende techgiganten. Bedrijven als Google, Twitter, WhatsApp, LinkedIn en Telegram maken gebruik van Mitto's diensten, schrijven Bloomberg en het onderzoeksbureau.

Het bedrijf heeft volgens de twee media in de afgelopen jaren 'relaties gevestigd met telecomproviders in honderden landen'. Onder de partnernetwerken van Mitto behoorden onder andere Vodafone, Telefonica, MTN en Deutsche Telekom, blijkt uit bedrijfsdocumenten die door Bloomberg en het bureau zijn ingezien. Daarmee heeft Mitto 'deals gesloten die het bedrijf in staat stelden om berichten te versturen naar miljarden telefoons in de meeste uithoeken van de wereld'.

De vermeende surveillance-activiteiten

De netwerken van Mitto zouden, naast de 2fa-activiteiten en andere diensten die het bedrijf biedt, echter ook gebruikt zijn om de fysieke locaties van smartphones van bepaalde gebruikers te volgen. Daarvoor zijn volgens het onderzoek kwetsbaarheden in het SS7-telecomprotocol misbruikt, die het onder andere mogelijk maken om de fysieke locatie van smartphones te achterhalen en spraak- en tekstberichten te onderscheppen.

De medeoprichter van Mitto zou deze vermeende surveillancedienst hebben aangeboden aan surveillancebedrijven, die op hun beurt contracten hebben gesloten met 'overheidsdiensten'. Klanten van Mitto zouden niet op de hoogte zijn gebracht van de vermeende surveillance-activiteiten, claimen de anonieme bronnen.

Twee ex-medewerkers van een betrokken surveillancebedrijf beweren dat het bedrijf waar zij werkten aangepaste software bij Mitto heeft geïnstalleerd, in samenwerking met Gorelik. Die software zou gebruikt kunnen worden om de locatie van smartphones te volgen en 'in bepaalde gevallen' ook de call logs van specifieke personen te verkrijgen. Volgens de anonieme bronnen was er binnen de bedrijven 'vrijwel geen toezicht' op de vermeende surveillancesoftware.

Volgens uitspraken van een securityanalist en documenten die door Bloomberg en het Bureau of Investigative Journalism zijn ingezien, zou de software in mistens een geval zijn ingezet bij een telefoonnummer van een hooggeplaatste ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet bekend welke opdrachtgever deze ambtenaar gevolgd zou hebben.

Reactie van Mitto

Mitto reageert tegenover de twee media dat het bedrijf zelf niet betrokken is bij de surveillance-activiteiten. Het bedrijf heeft een intern onderzoek gestart om na te gaan of hun 'technologie en bedrijfsactiviteiten zijn gecompromitteerd'. Indien nodig, zal het bedrijf naar eigen zeggen 'corrigerende maatregelen' nemen.

"We zijn geschokt door de beweringen tegen Ilja Gorelik en ons bedrijf," meldt Mitto in een statement. "Voor alle duidelijkheid, Mitto organiseert en exploiteert geen apart bedrijf, divisie of entiteit die surveillancebedrijven toegang biedt tot telecominfrastructuur om stiekem mensen te lokaliseren via hun mobiele telefoons, of andere illegale handelingen, en heeft dat ook niet gedaan." Ilja Gorelik heeft zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen en Mitto wilde niet bevestigen of Gorelik nog bij het bedrijf werkt.

Update, 19.06 uur: Er zijn meer details over de netwerken van Mitto en de vermeende surveillance-activiteiten toegevoegd aan het artikel.