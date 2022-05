'Spionnen leggen via LinkedIn contact met Nederlandse medewerkers techbedrijven'

De AIVD claimt dat duizenden Nederlanders afgelopen jaren een uitnodiging op LinkedIn hebben gekregen van Chinese of Russische spionnen. Na het eerste contact pogen ze de medewerkers te bewegen tot het verstrekken of verkopen van gevoelige informatie, zegt de inlichtingendienst.

De AIVD schat in dat de helft van de benaderde medewerkers een dergelijke uitnodiging heeft geaccepteerd, meldt Het Financieele Dagblad. De spionnen doen zich voor als collega-wetenschapper of recruiter om medewerkers over te halen het verzoek te accepteren. Na acceptatie breiden ze het contact uit door te vragen om bijvoorbeeld iets te vertalen of door complimenten te sturen over het niveau van het werk van de medewerker.

De Russische en Chinese diensten komen tot een lijst van mogelijke doelwitten binnen Nederland door informatie te verzamelen en mensen te ranken op toegang tot informatie bij hun werkgever en gevoeligheid van die informatie. Dat gebeurt door informatie te verzamelen via LinkedIn en Instagram.

Het is niet voor het eerst dat de Chinese inlichtingendiensten in verband worden gebracht met activiteiten op LinkedIn. Enkele jaren geleden ontkende China dat het LinkedIn gebruikte om in Duitsland informanten te vinden.

Nederlandse techbedrijven hebben regels voor het delen van gevoelige informatie via sociale media als LinkedIn, maar verbieden medewerkers niet om daar contacten te hebben en op te doen. LinkedIn, dat in handen is van Microsoft, zegt dat spionnen die zich voordoen als iemand anders niet mag. "We zoeken actief naar signalen van door een staat gesponsorde activiteit(en) op het platform en ondernemen snel actie tegen actoren met kwade bedoelingen om onze leden te beschermen. We wachten niet op verzoeken tot verwijdering, ons Threat Intelligence Team verwijdert nepaccounts met behulp van informatie die we ontdekken en informatie afkomstig van verschillende bronnen, waaronder overheidsinstanties."