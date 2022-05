Age of Empires III: Definitive Edition krijgt co-opmodus

Age of Empires III: Definitive Edition heeft een co-opmodus gekregen. Daarmee kunnen spelers samen historische gevechten naspelen. Er is keuze uit twaalf scenario's, inclusief de dlc's. Om de dlc's in co-op te spelen, hoeft maar één speler die te bezitten.

Na het downloaden van de update is de co-opmodus te vinden in het menu voor historische gevechten en in het multiplayermenu, schrijft de ontwikkelaar op Steam. De scenario's die spelers samen kunnen spelen, zijn voorzien van een verhaal en doelen, ingesproken tekst en tussenfilmpjes. Volgens de ontwikkelaars is de AI aangepast, zodat deze beter is opgewassen om tegen twee tegenstanders te vechten.

Alle Historical Battles uit de game zijn geschikt gemaakt voor co-op. Zes daarvan zijn beschikbaar in de basisuitvoering van het spel. De overige zes zijn onderdeel van betaalde dlc's en die zijn te spelen als minimaal een van de spelers in bezit is van de desbetreffende dlc. Age of Empires III: Definitive Edition kwam in oktober 2020 uit, maar had tot nu toe geen co-opmodus. Het later verschenen Age of Empires IV had die wel bij de release.