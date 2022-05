Met Dune II in 1992, Warcraft in 1994 en Command and Conquer een jaar later, behoorde rts tot één van de populairste genres in de jaren negentig. Microsoft, relatief laat op het feestje, deed in 1997 ook een duit in het zakje met Age of Empires. De serie werd een succes, met ruim 25 miljoen verkochte exemplaren.

De reeks onderscheidde zich van andere rts-games met zijn historische thema waarbij spelers zich ontwikkelen door de eeuwen heen. Wapens, volken en huizen sloten daarbij aan bij de tijdsgeest en waren redelijk realistisch. Deel één verscheen in 1997 en speelde zich af in de periode van jagers en verzamelaars tot het einde van het Romeinse rijk. Deel twee uit 1999 richtte zich op de vroege tot late middeleeuwen, en het laatste deel ging over ontdekkingsreizen, kolonisatie en handel, en eindigde vlak voor de industriële revolutie. Van de drie was het tweede deel altijd het meest populair. Het was meer divers dan het eerste deel, mede dankzij nieuwe ontwikkelingen als pistolen, kanonnen en kastelen. Deel drie, dat we in deze review bespreken, werd in 2005 minder enthousiast ontvangen, hoewel het grafisch gezien een flinke vooruitgang was. In deze review kijken we naar de 'remaster' van dat derde deel.

Een remaster moet natuurlijk dichtbij het origineel blijven om hetzelfde speelplezier te bieden. De makers hebben zich daar in dit geval goed aangehouden. Age of Empires III speelt echt als vanouds, maar dan met wat nuttige verbeteringen en meer grafisch spektakel. Dat betekent ook dat veel nadelen van toen nog steeds gelden. Ondanks dat Age of Empires met deel III in 2005 grafisch flink werd verbeterd, bleef deel 2, dat zich afspeelt in de middeleeuwen, populairder - tot de dag van vandaag. Los van het nieuwe thema werd ook een aantal controversiële aanpassingen doorgevoerd en nieuwe spelelementen toegevoegd.

Zo was er ineens een thuisstad waar je legereenheden, upgrades en grondstoffen naar je kolonie kon laten verschepen. En je kon handelsroutes bouwen waarmee je experience-punten kreeg die je weer kon inzetten voor je thuisstad. Ook waren er nederzettingen van indianen die je kon rekruteren. Bovendien werd er een hero-unit geïntroduceerd, met speciale eigenschappen. Die nieuwe mogelijkheden waren weliswaar vernieuwend, maar hadden ook gevolgen voor de balans en strategie, en dat werd niet door iedereen gewaardeerd. In deze review bekijken we of deze kritiek nog steeds geldt, welke toevoegingen en optimalisaties er zijn en of de Definitive Edition van Age of Empires III de moeite waard is.