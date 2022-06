Microsoft voegt Mexico-dlc toe aan Age of Empires III: Definitive Edition

De Definitive Edition van de rts-game Age of Empires III krijgt downloadcontent in de vorm van de Mexican Civilization. De uitbreiding voegt nieuwe scenario's en gameplayopties toe met een Mexicaans thema. Het betaalde dlc-pakket verschijnt op 1 december en kost 5 euro.

De dlc bevat twee nieuwe Explorers, acht eenheden, twee gebouwen en een nieuwe Home City met speciale Shipment-kaarten voor Mexico. Ook wordt er nieuwe content toegevoegd in de vorm van het historische gevecht Grito de Dolores en komt er een nieuw Revolution-mechanisme. Dit laatste houdt in dat spelers ervoor kunnen kiezen om in opstand te komen in plaats van doorgaan naar de Fortress, Industrial of Imperial Ages. ''Elke opstand geeft je een heel nieuw deck vol met kansen'', schrijft Microsoft.

Eerder werd er al een dlc-pakket uitgebracht met de beschaving van Verenigde Staten als thema, wat onder meer negen eenheden, een nieuwe Explorer, specifieke Shipment-kaarten en een Home City toevoegde. Als spelers zowel de beschavingsuitbreiding van Mexico als die van de VS hebben, krijgen ze ook het historische gevecht 'The Battle of Queenston Heights'.

Naast de remaster van Age of Empires III, kwam het vierde deel van de serie dit jaar uit. Dit is de eerste volledig nieuwe AoE-game in zestien jaar en bevat vanaf de release vier campagnes. Tweakers schreef daar een review over.