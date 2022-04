Age of Empires III: DE voegt Inca's en Zweden toe en komt 15 oktober

Age of Empires III: Definitive Edition verschijnt 15 oktober en brengt meerdere verbeteringen en uitbreidingen naar het strategiespel. Onder andere zijn er twee nieuwe beschavingen toegevoegd: de Inca's en de Zweden.

De Zweedse nederzettingen kenmerken zich door rode huisjes terwijl de Inca's hun opvallende stenen gebouwen bevolken, blijkt uit de aankondiging van Age of Empires III: Definitive Edition. Voor de Zweden benadrukken de makers de militaire tactieken, terwijl voor de Inca's de omvang van hun rijk in Zuid-Amerika benadrukt wordt. Microsoft heeft ook wijzigingen doorgevoerd bij de verschillende Noord-Amerikaanse indianenbeschavingen, waardoor hun culturen beter weergegeven moeten worden.

De nieuwe editie van Age of Empires III krijgt twee nieuwe spelmodi: historische veldslagen en de Art of War. Beiden zitten ook in Age of Empires II: Definitive Edition. Met de ene modus kan de speler veldslagen uit het verleden naspelen en Art of War stelt spelers in staat enkele veelvoorkomende gevechtsscenario's en strategieën te trainen.

Het strategiespel bevat de Warchiefs- en Asian Dynasties-uitbreidingen. De resolutie bedraagt nu maximaal 4k en de verschillende grafische 3d-modellen zijn opnieuw opgebouwd naar moderne standaarden. Ook de grafische interface en audio heeft een opfrisbeurt gehad en er is crossplayondersteuning.

Insider-testers kunnen het spel al uitproberen voor de release op 15 oktober. Het spel verschijnt op die datum voor Steam en de Microsoft Store voor 20 euro. Wie Age of Empires III: Complete Collection of de Definitive Editions van de vorige twee Age of Empires heeft krijgt 25 procent korting en hetzelfde geldt voor bezitters van Xbox Game Pass PC en Ultimate. Daarnaast komt er een bundel van de drie Definitive Editions-versies voor 45 euro. De originele Age of Empires III-game verscheen in 2005 voor het eerst. Microsoft heeft in 2017 een opvolger aangekondigd, Age of Empires IV.