Microsoft toont in april meer van Age of Empires IV tijdens online evenement

Microsoft organiseert een online evenement rondom Age of Empires. Op 10 april gaat het bedrijf daarin onder andere details bekendmaken over beschavingen in Age of Empires IV en nieuwe gameplaybeelden tonen.

Tijdens het evenement gaat Microsoft een nieuwe blik geven op gameplay, de beschavingen en de campagne van Age of Empires IV. Eind 2019 toonde Microsoft de eerste gameplaybeelden, daarna is er geen nieuwe informatie naar buitengekomen over het spel. Ook zegt Microsoft met nieuws te komen over de Definitive Edition-versies van Age of Empires II en Age of Empires III. Die opgepoetste versies zijn al uitgebracht.

Het Age of Empires: Fan Preview-evenement duurt een half uur en begint op 10 april om 18.00 uur Nederlandse tijd. De uitzending zal onder andere te zien zijn op YouTube, Twitch en Facebook. Het is voor het eerst dat Microsoft een online evenement organiseert dat specifiek gericht is op Age of Empires. Microsoft kondigde Age of Empires IV in 2017 aan.

Update, 4 april: tijdstip gecorrigeerd naar aanleiding van zomertijd

Onder: eerste gameplaybeelden uit 2019