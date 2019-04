Age of Empires II: Definitive Edition verschijnt bij leeftijdskeuring VS

Microsoft kondigt wellicht binnenkort een Definitive Edition van Age of Empires II aan. Dat hangt samen met een pagina die online kwam bij De Amerikaanse Entertainment Software Rating Board. Wanneer de Definitive Edition wordt aangekondigd is nog onbekend.

De rating van de vernieuwde editie van het originele spel uit 1999 kwam online te staan op de site van de ESRB, waar het spel voorzien word van een 'Teen'-rating. Microsoft kondigde twee jaar geleden tijdens Gamescom aan dat ze deel twee en drie uit de serie ook zouden voorzien van een Definitive Edition. Toen werd ook Age of Empires IV aangekondigd. Het is nog niet duidelijk of de extra content van de originele versie en de hd-remake van Age of Empires II ook te vinden zijn in de Definitive Edition.

De Definitive Edition van Age of Empires kwam in februari vorig jaar uit en werd de derde versie van het origineel uit oktober 1997. Het verschil tussen de Definitive Edition en de hd-remake is terug te vinden in een betere kwaliteit van de graphics, een aantal kleine veranderingen in de gameplay en een vernieuwde soundtrack.