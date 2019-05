Age of Empires I, II en III Definitive Editions komen naar Steam

De Definitive Editions van Age of Empires-delen 1, 2 en 3 komen naar Steam. Ook kan de game crossplatform gespeeld worden tussen de Microsoft Store en Steam. Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend, al geeft de ontwikkelaar wel aan dat meer informatie binnenkort volgt.

De Definitive Editions van Age of Empires zijn vernieuwde versies van het origineel. Eerder kwamen er ook al hd-remakes uit van het spel. De verbeteringen tussen de hd-remake en Definitive Edition zitten in een betere soundtrack, betere graphics, en kleine gameplay-aanpassingen. Eerder lekte informatie over een Definitive Edition van Age of Empires II al uit.

De vernieuwde edities, waarvan vorig jaar al een deel van is uitgekomen, komen alle drie naar Steam op een datum die binnenkort aangekondigd wordt. De spellenreeks ondersteunt crossplay. Dat betekent dat spelers via zowel de Microsoft Store als Steam het spel samen kunnen spelen.