Scarlet verlaagt prijs van breedband-only-abonnement

De Belgische internetaanbieder Scarlet verlaagt de prijzen van breedband-only-abonnementen. De prijs gaat van 35 euro naar 32 per maand. Daarmee hoopt de provider in te spelen op komende prijsverlagingen in de sector.

Het abonnement gaat Scarlet Loco heten. Met het abonnement krijgen gebruikers een snelheid van 50Mb/s. Dat is onbeperkt met een fair use policy van 500GB. Daarna gaat de snelheid omlaag naar 3Mb/s. Naast de abonnementskosten betalen klanten ook eenmalig vijftig euro aansluitkosten.

De telecomaanbieder wil zich met de prijsverlaging voorbereiden op een mogelijke prijzenslag in de Belgische telecomsector. Verwacht wordt dat Orange binnenkort ook met een goedkoper pakket komt. "Over een paar jaar wil een kwart van de markt een dergelijke internet-only-verbinding, zonder combinatie met televisie of andere pakketten", zegt Scarlet-ceo Bruno Delhaise tegen DHnet.