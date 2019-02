Scarlet introduceert nieuwe abonnementen met maximaal 13GB aan data

De Belgische telecomprovider Scarlet heeft zijn abonnementenaanbod gewijzigd. HiFive en Chili verdwijnen, Red en Hot blijven bestaan. Ook wordt de maximumsnelheid via het 4g-netwerk van Proximus verhoogd, die gaat van 25Mbit/s naar 39Mbit/s.

Het goedkoopste abonnement, Red, kost acht euro per maand. Dat blijkt uit de vernieuwde abonnementenpagina van de provider. Daarvoor krijgen klanten 150 belminuten, een halve gigabyte aan data en een onbeperkt aantal aan sms'jes. Hot is het duurste abonnement en kost achttien euro per maand. Daarmee kunnen klanten onbeperkt bellen en sms'en en krijgen ze 3GB aan data.

Allebei de abonnementen kunnen worden aangevuld met datapakketten. 1GB kost 5 euro, 5GB kost 10 euro en 10 GB kost 15 euro, alle prijzen zijn per maand. Voor een Hot-abonnement met 13GB data per maand betaalt de klant dus 33 euro per maand. Buiten de bundel gaan kost 16 eurocent per minuut en 5 eurocent per MB.

Vergelijkingssite Astel merkt daarnaast op dat de datasnelheid is verhoogd. Waar deze eerst 25Mbit/s was, is dit nu 39Mbit/s. Verder schrijft de site dat de dochteronderneming van Proximus bestaande Chili- en HiFive-klanten gaat contacteren om ze te migreren naar de nieuwe abonnementen.