Horizon: Zero Dawn is meer dan tien miljoen keer verkocht

De PlayStation 4-game Horizon: Zero Dawn van de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games is in twee jaar tijd meer dan tien miljoen keer over de toonbank gegaan. Een jaar geleden stond de teller op 7,6 miljoen verkochte exemplaren.

Sony en Guerilla Games spreken van een verkoopaantal van 'ruimschoots meer dan tien miljoen kopieën wereldwijd' voor Horizon: Zero Dawn. Ze noemen de mijlpaal in een blogbericht over het tweejarig bestaan van het spel, waarbij de topman van de studio, Hermen Hulst, cosplayfoto's, fan art en anekdotes over de ontwikkeling uitlicht.

Horizon Zero Dawn verscheen in maart 2017 en een maand na release waren er 2,6 miljoen exemplaren van de game verkocht. Een jaar later waren er in totaal meer dan 7,6 miljoen exemplaren van de game over de toonbank gegaan.

Horizon: Zero Dawn werd bij release goed ontvangen en kreeg in november 2017 een uitbreiding, The Frozen Wilds. Het is een van de bestverkochte games voor de PlayStation 4 tot nu toe. Guerilla werkte 6,5 jaar aan Horizon: Zero Dawn maar wil in de toekomst eens in de twee, drie jaar games uitbrengen. Daartoe is het bedrijf bezig uit te breiden in Amsterdam en te verhuizen naar een ruimte van 7300m² aan de Nieuwezijds Voorburgwal.