Critici: Europees Parlement promoot auteursrechtrichtlijn met misleidende claims

Het Europees Parlement heeft een video online gezet waarin de auteursrechtrichtlijn verdedigt wordt, terwijl de definitieve stemming hierover nog moet plaatsvinden. Critici wijzen op misleidende claims in de video.

In de video claimt het Europees Parlement dat de vrijheid van meningsuiting niet in het geding is door het voorstel voor de auteursrechtrichtlijn, dat het gebruik van memes beschermd wordt en dat sites niet verplicht worden uploadfilters te gebruiken. Ook zijn sites die minder dan tien miljoen euro omzetten of minder dan vijf miljoen maandelijkse bezoekers hebben 'een beetje vrijgesteld' van Artikel 13, in de woorden van Europarlementariër Axel Voss. Artikel 13 is het meest omstreden artikel uit de auteursrechtrichtlijn omdat deze internetplatforms verplicht om te voorkomen dat gebruikers auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden.

De video krijgt veel kritiek, onder andere van Julia Reda, die namens de Piratenpartij in het Europees Parlement zit. Zij wijst erop dat het parlement neutraal moet blijven tot de definitieve stemming over de richtlijn is geweest. Die vindt tussen tussen 25 en 28 maart plaats tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement.

Verder wijst Reda er op dat de claim met betrekking tot het lichtere regime waar relatief kleine internetplatformen onder vallen niet klopt. Internetdiensten die minder dan tien miljoen euro omzetten moeten namelijk nog steeds uploads van beschermd materiaal voorkomen als ze meer dan vijf miljoen maandelijkse bezoekers hebben. Bovendien mogen platformen niet langer dan drie jaar beschikbaar zijn om in aanmerking te komen voor de uitzondering, wat de video niet vermeldt. Op basis van de definitieve tekst van Artikel 13 klopt Reda's uitleg.

De claim dat internetdiensten geen uploadfilters hoeven in te stellen is misleidend, volgens Reda, omdat ze dit wel moeten doen als ze geen licentie op de content krijgen en niet verantwoordelijk gehouden willen worden voor illegale uploads. Artikel 13 maakt geen melding van uploadfilters, maar in de praktijk zouden platformen niet anders kunnen om uploads van beschermd werk te voorkomen. Memes zijn dan volgens haar niet 'veilig'. Het risico is dat diensten ze wel degelijk gaan weren omdat filters geen onderscheid kunnen maken tussen parodie en inbreuk.

Bijna vijf miljoen internetters hebben de petitie tegen Artikel 13 van de auteursrichtlijn ondertekend. Ook hebben op het moment van schrijven 67 Europarlementariërs beloofd tegen het voorstel te gaan stemmen, volgens Pledge2019, waar Europeanen hun leden van het Europees Parlement kunnen aansporen tegen te stemmen. Bits of Freedom schrijft dat de Nederlandse Europarlementariërs Marietje Schaake, Judith Sargentini, Anja Hazekamp, Anne-Marie Mineur, Bas Eckhout en Dennis de Jong tegen gaan stemmen.