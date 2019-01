Nederland en België blokkeren EU-wettekst over linkbelasting en uploadfilter

Een tiental EU-lidstaten, waaronder Nederland en België, hebben een nieuwe versie van de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn afgekeurd. De lidstaten zijn kritisch over artikel 11 en 13, die gaan over respectievelijk de plannen om te komen tot een 'linkbelasting' en het instellen van 'uploadfilters'.

Politico meldt dat de Raad van Ministers het onderhandelingsmandaat ten aanzien van de EU-auteursrechtrichtlijn heeft geblokkeerd. De verschillende EU-overheden konden het niet eens worden over een gezamenlijke positie over artikel 11 en 13. Europarlementariër Julia Reda meldt dat Nederland, België, Duitsland, Finland en Slovenië een eerdere versie al afwezen en ook de huidige compromistekst hebben geweigerd. Inmiddels hebben ook Italië, Polen, Zweden, Kroatië, Luxemburg en Portugal de nieuwe tekst afgekeurd. De oppositie tegen de twee artikelen neemt daarmee aanzienlijk toe, ook al betekent dat volgens Reda niet dat de plannen van tafel zijn.

Op 12 september stemde het EU-parlement in met een tekst voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Daarmee kwam het wetgevingstraject ten einde is en begonnen de niet-openbare onderhandelingen tussen de Raad, het Europarlement en de Commissie, die ook wel worden aangeduid met de 'triloog'. Deze onderhandelingen om tot een uiteindelijke, gezamenlijke tekst te komen begonnen op 2 oktober. Op 21 januari zou de laatste triloog hebben moeten plaatsvinden, waar een definitieve compromistekst van de richtlijn had moeten worden aangenomen. Deze zitting is echter geschrapt door Roemenië, de huidige voorzitter van de Raad van Ministers. Het is onduidelijk wanneer de volgende ontmoeting volgt en hoe de onenigheid kan worden weggenomen. Reda stelt dan ook dat het nu onwaarschijnlijk is dat de nieuwe richtlijn voor de komende EU-verkiezingen in mei al van kracht is.

Artikel 13 gaat om een verplichting voor internetplatforms om te voorkomen dat er zomaar auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden geüpload. De verplichting tot het instellen van een uploadfilter staat niet als zodanig in de wettekst, maar critici denken dat internetplatforms onmogelijk zonder een dergelijk filter kunnen voldoen aan de regels. De EU-regeringen die de nieuwste compromistekst hebben afgewezen, zijn kritisch op de mate van aansprakelijkheid, de behandeling van eigen content die makers uploaden, en de behandeling van kleine en middelgrote bedrijven.

Artikel 11 gaat over een nieuw recht voor uitgevers van perspublicaties, waarmee ze het gebruik van hun artikelen kunnen beperken. Dat geldt ook voor hyperlinks. Dit wordt ook wel linktaks of linkbelasting genoemd. Bij dit artikel zijn de tegenstemmende EU-lidstaten het onder meer niet eens over de status en de behandeling van 'snippets' van perspublicaties.