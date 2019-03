EU-rapporteur twijfelt aan bestaansrecht YouTube inzake auteursrechtrichtlijn

Axel Voss, een Europarlementariër die de onderhandelingen voor de auteursrechtrichtlijn heeft geleid, stelt dat als platforms als YouTube tot doel hebben om mensen toegang te geven tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, we moeten nadenken of ze wel bestaansrecht hebben.

In een interview met Deutsche Welle over de nieuwe auteursrechtrichtlijn van de EU zegt de Duitse Europarlementariër Axel Voss dat platforms als YouTube een businessmodel hebben gecreëerd met het eigendom van andere mensen, te weten auteursrechtelijk beschermde werken. "Als het doel van het platform is om mensen toegang te geven tot deze werken dan moeten we ons afvragen of dit soort bedrijven wel zouden moeten bestaan." Volgens Voss verbetert de nieuwe wetgeving de situatie voor de Europese creators industry.

Verder zegt Voss dat de impact van de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn beperkt is. "We concentreren ons op platforms zoals YouTube die inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken. Enkel 1,5 procent van de internetplatforms krijgt hiermee te maken." Hij wijst daarbij op de uitzonderingen in de huidige versie van de vernieuwde EU-auteursrechtrichtlijn, waarbij enkel kleine sites die niet ouder zijn dan drie jaar min of meer uitgezonderd zijn van de verplichting van artikel 13, te weten de verplichting om te voorkomen dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal op platforms wordt geüpload.

Op deze vernieuwde auteursrechtlijn is de nodige kritiek, met name op artikel 11 en artikel 13, waarbij het eerstgenoemde artikel gaat over de 'linktaks'. De kritiek spitst zich vooral toe op artikel 13. Dit artikel zal volgens critici leiden tot een situatie waarin websites zich gedwongen voelen om uploadfilters in te stellen, omdat het in de praktijk lastig of onmogelijk zal blijken om met alle denkbare auteurs licentieovereenkomsten te sluiten.

De Duitse privacywaakhond waarschuwde ook voor privacyproblemen en onlangs oordeelde een VN-expert dat de nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn niet in lijn is met de internationale standaarden voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens hem komt de informatiediversiteit onder druk te staan door artikel 13. De kritiek is ook dat de filters niet in staat zijn om goed onderscheid te maken en dus ook content zullen blokkeren die niet auteursrechtelijke beschermd is.

Achter gesloten deuren is overeenstemming bereikt over de uiteindelijke tekst van de auteursrechtrichtlijn. Deze overeenstemming volgde nadat Frankrijk en Duitsland een compromis hadden bereikt. Tussen 25 en 28 maart wordt tijdens de plenaire sessie in het Europees Parlement definitief over de richtlijn gestemd.